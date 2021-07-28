Пожарные показали последствия взрыва газа в барнаульской многоэтажке

Пожарные показали, как выглядит квартира в доме на Молодёжной, 37, где произошёл взрыв газа. Фотографии опубликовали на странице Первого пожарно-спасательного отряда в Instagram.

"Сегодня утром по адресу Молодёжная, 37, произошёл хлопок бытового газа в квартире на пятом этаже. Прибывшие на место силы и средства МЧС немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны. Количество пострадавших определяется. Причины выясняются", – написали спасатели под фото.

Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.