Пожарные показали последствия взрыва газа в барнаульской многоэтажке

Пожарные показали, как выглядит квартира в доме на Молодёжной, 37, где произошёл взрыв газа. Фотографии опубликовали на странице Первого пожарно-спасательного отряда в Instagram.
"Сегодня утром по адресу Молодёжная, 37, произошёл хлопок бытового газа в квартире на пятом этаже. Прибывшие на место силы и средства МЧС немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны. Количество пострадавших определяется. Причины выясняются", – написали спасатели под фото.
Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.
Комментарии
А почему плита и посуда на кухне целые? Разве они не должны были разлететься на мелкие кусочки?
Жалко Абориген во взрывотехнике плохо разбирается.
Раньше газовые службы регулярно все проверяли . У нас в селе два раза в год ходили по домам,смотрели,делали замечания.
Лет пятнадцать никто ничего не проверяет.
И телевизор целый. Такой телевизор новый сейчас тысяч 70 наверное
А почему плита и посуда на кухне целые? Разве они не должны были разлететься на мелкие кусочки?
там скорее всего кислорода не было, лишь только один голимый газ...
Газ взрывается при соотношении газ воздух 9-12% при меньших не воспламеняется при большых просто горит.