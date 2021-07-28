Лимоны оказались самым подешевевшим продуктом в России за год

Лимоны оказались самым подешевевшим продуктом в России за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что розничная цена одного килограмма этих цитрусовых упала более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года – с 189,4 до 131,9 руб. Кроме того в январе-июне почти на 10% подешевел и чеснок – с 254,5 рубля до 229,6 рубля за килограмм.

По словам экспертов, причиной послужило снижение спроса на эти продукты после того, как в 2020-м россияне ажиотажно скупали их на фоне начала пандемии коронавируса. Ещё одним из факторов называли "некоторые задержки" в поставках.