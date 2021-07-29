"У меня свой критерий": Сергей Миронов похвалил алтайских эсеров за хорошую работу

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов 26 июля во время рабочего визита в Алтайский край провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о предстоящих выборах в Госдуму и оценил работу регионального отделения. По словам политика, каждый член партии ежедневно проделывает колоссальную работу, а алтайское отделение является одним из лучших в России.

"Аппарат партии ведёт рейтинг региональных отделений. Он учитывает, как работают депутаты местных парламентов, как оперативно реагируют на обращения граждан. У меня свой критерий. У нас 85 региональных отделений. Алтайское входит в 10 лучших. Здесь хороший руководитель – Александр Терентьев. Каждое утро я просматриваю дайджест новостей из регионов. Нет ни одного дня, чтобы в нём не было Алтайского край. Это показатель. Вижу, что здесь кипит работа. За это коллегам большое спасибо", – сообщил лидер эсеров.

В ходе пресс-конференции Сергей Миронов рассказал о задаче "Справедливой России – За правду" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. По его словам, партия выступает против проведения голосования на протяжении трёх дней, поскольку обеспечить честность и прозрачность при этом сложнее, чем в случае, если выборы длятся один день. При этом партия сможет подготовить 120 тысяч наблюдателей, которые помогут обеспечивать законность избирательного процесса.

Также во время визита на Алтай Сергей Миронов встретился с губернатором Виктором Томенко и доложил ему о проблеме застройки частного сектора и качестве питьевой воды в районах.

"После встречи с губернатором у меня есть ожидание, что власти возьмутся за проблему. Я встречался с Виктором Томенко, когда я ещё был председателем Совета Федерации. Мне кажется, что он понимает свою ответственность и готов помочь людям", – заявил Сергей Миронов по итогам визита в Алтайский край.