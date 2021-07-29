Четверг, 29 Июль, 15:29

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,61
€ 86,92
25°


6195232 +0
Обь
171см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Взрыв газа на ул. МолодежнойОлимпиада в Токио
Новости

"У меня свой критерий": Сергей Миронов похвалил алтайских эсеров за хорошую работу

, ИА "Амител"
Местное отделение входит в десятку лучших среди регионов страны
Фото: 'Справедливая Россия – За правду'

Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов 26 июля во время рабочего визита в Алтайский край провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о предстоящих выборах в Госдуму и оценил работу регионального отделения. По словам политика, каждый член партии ежедневно проделывает колоссальную работу, а алтайское отделение является одним из лучших в России.

"Аппарат партии ведёт рейтинг региональных отделений. Он учитывает, как работают депутаты местных парламентов, как оперативно реагируют на обращения граждан. У меня свой критерий. У нас 85 региональных отделений. Алтайское входит в 10 лучших. Здесь хороший руководитель – Александр Терентьев. Каждое утро я просматриваю дайджест новостей из регионов. Нет ни одного дня, чтобы в нём не было Алтайского край. Это показатель. Вижу, что здесь кипит работа. За это коллегам большое спасибо", – сообщил лидер эсеров.

В ходе пресс-конференции Сергей Миронов рассказал о задаче "Справедливой России – За правду" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. По его словам, партия выступает против проведения голосования на протяжении трёх дней, поскольку обеспечить честность и прозрачность при этом сложнее, чем в случае, если выборы длятся один день. При этом партия сможет подготовить 120 тысяч наблюдателей, которые помогут обеспечивать законность избирательного процесса.

Также во время визита на Алтай Сергей Миронов встретился с губернатором Виктором Томенко и доложил ему о проблеме застройки частного сектора и качестве питьевой воды в районах.

"После встречи с губернатором у меня есть ожидание, что власти возьмутся за проблему. Я встречался с Виктором Томенко, когда я ещё был председателем Совета Федерации. Мне кажется, что он понимает свою ответственность и готов помочь людям", – заявил Сергей Миронов по итогам визита в Алтайский край.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.07.2021 08:28
гость

о задаче "Справедливой России – За правду"

Пусть делают упор на снижении пенсионного возраста и введении базового дохода, за это 99 % избирателей. Даже с фальсификациями ЕР будет трудно выступать против этого

29.07.2021 09:16
Митенька ржевский

"Хорошая работа"- это что? Языки вкровь стёрли, хвастаясь перед выборами тем, чего не добились?

29.07.2021 10:02
М

Мегапопулярная фишка "снижения пенсионного возраста" уже осёдлана "коммунистами". Вон уже билборды развешаны по городу с "красной лейди". Но обещать не значит жениться. Даже если поверить в светлую сказку и представить что КПРФ+СР+ЛДПР+пр.НЛ становятся парламентским большинством, то их автоматически впишут в систему принятия решений которое идёт сверху (не Путин), далее под тисками партийной дисциплины (за нарушение которой вплоть до исключения) проходят те законы которые "нужно" национальной и транснациональной элите.
А как в 90х красная дума 2го созыва включая КПРФ принимала колониальные законы о СРП и приватизации - всё это зафиксировано в архивах.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:20
АлтГТУ вошёл в топ-20 российских вузов по востребованности выпускников 0
15:10
Реальный размер пенсий в России за полгода снизился 1
14:57
В Турции оценили возможность закрытия границ для российских туристов 7
14:43
Стало известно о состоянии девочки, которую мать выбросила с седьмого этажа в Бийске 7
14:32
Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в барнаульской многоэтажке 1
14:16
Онколог рассказал, как красное мясо влияет на развитие рака 6
14:01
"Единая Россия” собрала предложения врачей из регионов для народной программы 0
13:51
Олимпиаду в Токио показывают алтайским осуждённым 3
13:40
Чужих бабушек не бывает: Tele2 поможет пожилым людям освоить интернет 3
13:26
Более 300 млн выделили на строительство сельской школы в Алтайском крае 3
13:12
В Барнауле могут отменить День города в случае ухудшения эпидобстановки 13
13:01
Каждому по "Еве". МегаФон создал собственного голосового ассистента для своих абонентов 0
12:55
В Алтайском крае за сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом 12
12:39
Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку пяти берёз 1
12:26
Кураторы колледжей и техникумов будут получать доплату в пять тысяч рублей 0
12:10
В каких случаях молодожёнам разрешат зарегистрировать брак на дому? 7
11:57
Российские гребцы завоевали серебро на Олимпийских играх в Токио 0
11:42
Казанский стрелок предпочёл пожизненный срок психбольнице 9
11:30
"Росводоканал Барнаул" сообщил об увеличении числа канализационных засоров 21
11:15
Ещё 52 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
11:01
Новую беседку установят у входа в барнаульский Нагорный парк 9
10:48
В Екатеринбурге мужчина с оружием гулял по территории жилого комплекса 3
10:32
Барнаулец пригласил женщину на свидание в гаражах и ограбил 12
10:18
В России заблокировали почти тысячу сайтов с поддельными COVID-сертификатами 2
10:03
Регби в массы: как в Алтайском крае развивают необычный для России вид спорта 11
09:53
Власти могут расширить льготную ипотеку на частные дома 2
09:41
Почти 11 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт" поступило в Алтайский край 41
09:17
Россиянам рекомендуют оставаться в отелях из-за пожаров в Анталье 5
09:07
Россиян предупредили об активизации финансовых пирамид в соцсетях 2
08:51
Пять этажей тишины. Репортаж из красной зоны, где больше года борются с ковидом и смертью 58
08:40
Стала известна дата празднования Дня города в Барнауле 31
08:29
Космические аппараты и соль: как проходит реабилитация после коронавируса на Алтае 2
08:15
Первый канал опроверг закрытие шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак 4
08:03
Работники завода "Алтайлесмаш" прошли тренинги от Регионального центра компетенций 2
07:51
Лихорадка на белой полосе: почему Барнаул остался без дорожной разметки 30
07:40
Природа против цивилизации. Удивительные заброшенные места 3
07:19
Урезали список. Когда прививку от COVID-19 при обязательной вакцинации можно не ставить? 40
07:03
"У меня свой критерий": Сергей Миронов похвалил алтайских эсеров за хорошую работу 3
06:51
Собака на сене. Почему в Барнауле сдвигаются сроки ремонта образовательных учреждений 10
06:38
Не попал в десятку: что делать, если кажется, что никуда не поступишь 2
06:18
Доктор Мясников объяснил опасность обезболивающих 1
06:01
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июля 0
23:58
Такой день. Хлопок газа в Барнауле и три новых школы в Алтайском крае 0
23:35
Тело пропавшей женщины нашли на берегу Оби в Алтайском крае 1
22:57
Барнаульское "Динамо" обыграло омский "Иртыш" и вышло в 1/64 Кубка России 0
22:30
Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак из-за низких рейтингов 1
21:58
Рабочие закончили укреплять перекрытия в квартире после хлопка газа в Барнауле 4
21:29
В Роспотребнадзоре заявили об активной мутации коронавируса в последние полгода 0
20:58
Сборные России по баскетболу 3х3 взяли две серебряные медали 1
20:28
Жительница Алтайского края решила обвинить своего любовника в изнасиловании после ссоры 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.