"У меня свой критерий": Сергей Миронов похвалил алтайских эсеров за хорошую работу

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов 26 июля во время рабочего визита в Алтайский край провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о предстоящих выборах в Госдуму и оценил работу регионального отделения. По словам политика, каждый член партии ежедневно проделывает колоссальную работу, а алтайское отделение является одним из лучших в России.
"Аппарат партии ведёт рейтинг региональных отделений. Он учитывает, как работают депутаты местных парламентов, как оперативно реагируют на обращения граждан. У меня свой критерий. У нас 85 региональных отделений. Алтайское входит в 10 лучших. Здесь хороший руководитель – Александр Терентьев. Каждое утро я просматриваю дайджест новостей из регионов. Нет ни одного дня, чтобы в нём не было Алтайского край. Это показатель. Вижу, что здесь кипит работа. За это коллегам большое спасибо", – сообщил лидер эсеров.
В ходе пресс-конференции Сергей Миронов рассказал о задаче "Справедливой России – За правду" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. По его словам, партия выступает против проведения голосования на протяжении трёх дней, поскольку обеспечить честность и прозрачность при этом сложнее, чем в случае, если выборы длятся один день. При этом партия сможет подготовить 120 тысяч наблюдателей, которые помогут обеспечивать законность избирательного процесса.
Также во время визита на Алтай Сергей Миронов встретился с губернатором Виктором Томенко и доложил ему о проблеме застройки частного сектора и качестве питьевой воды в районах.
"После встречи с губернатором у меня есть ожидание, что власти возьмутся за проблему. Я встречался с Виктором Томенко, когда я ещё был председателем Совета Федерации. Мне кажется, что он понимает свою ответственность и готов помочь людям", – заявил Сергей Миронов по итогам визита в Алтайский край.
Комментарии
о задаче "Справедливой России – За правду"
Пусть делают упор на снижении пенсионного возраста и введении базового дохода, за это 99 % избирателей. Даже с фальсификациями ЕР будет трудно выступать против этого
"Хорошая работа"- это что? Языки вкровь стёрли, хвастаясь перед выборами тем, чего не добились?
Мегапопулярная фишка "снижения пенсионного возраста" уже осёдлана "коммунистами". Вон уже билборды развешаны по городу с "красной лейди". Но обещать не значит жениться. Даже если поверить в светлую сказку и представить что КПРФ+СР+ЛДПР+пр.НЛ становятся парламентским большинством, то их автоматически впишут в систему принятия решений которое идёт сверху (не Путин), далее под тисками партийной дисциплины (за нарушение которой вплоть до исключения) проходят те законы которые "нужно" национальной и транснациональной элите.
А как в 90х красная дума 2го созыва включая КПРФ принимала колониальные законы о СРП и приватизации - всё это зафиксировано в архивах.