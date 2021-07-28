Здание иконописной мастерской выставили на продажу в Бийске

Участок земли с историческим зданием выставили на продажу в Бийске. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

"Улица Иркутская позиционируется в настоящий момент как торговая с многочисленными оптовыми базами, магазинами, рынками. Рядом с домом находится остановка автобуса", – написал риелтор, который просит за здание, находящееся в плачевном состоянии, 2 300 000 рублей.

В старинном двухэтажном доме до революции размещалась уникальная иконописная мастерская.

Предположительно, здание было построено в 1914 году. Интересно, что оно не числится в реестре объектов культурного наследия, расположенных на территории Алтайского края.