Чилийский журналист заявил о "клейме мошенников", которое висит на российских спортсменах

Чилийский журналист спросил у российского теннисиста Даниила Медведева о том, как он относится к "клейму мошенников", которое висит на спортсменах из России. Медведев не стал отвечать на его вопрос и попросил выгнать журналиста с Олимпиады.

"Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и всё было нормально. Может, он просто не понял вопрос", – сказал журналист изданию "Телеспорт".

Карен Хачанов отметил, что иностранные журналисты действительно задают провокационные вопросы, но спортсмен старается их игнорировать.