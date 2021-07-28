Чилийский журналист заявил о "клейме мошенников", которое висит на российских спортсменах

Чилийский журналист спросил у российского теннисиста Даниила Медведева о том, как он относится к "клейму мошенников", которое висит на спортсменах из России. Медведев не стал отвечать на его вопрос и попросил выгнать журналиста с Олимпиады.
"Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и всё было нормально. Может, он просто не понял вопрос", – сказал журналист изданию "Телеспорт".
Карен Хачанов отметил, что иностранные журналисты действительно задают провокационные вопросы, но спортсмен старается их игнорировать.
Комментарии
Ну не могут же они честно рвать спортсменов из цивилизованных стран. Или могут?
Юра, это провокация
В ваших "цивилизованных" странах спортсмены друг-друга в попы любят, и что, теперь на них равняться?
Продажные журнализды и "ставят клейма"...
А вы как хотели? Это вы у себя в огороде обижаемые и гонимые а для внешнего мира мошенники и аферисты.
Хотя чилиец тоже не прав. Вопрос с клеймом надо задавать не спортсменам, а чиновникам, министрам и прочим функционерам.
Столько лет прошло и только сейчас услышал от одного из российских чиновников что американские спортсмены принимают препарат совершенно аналогичный Мельдонию.А раньше у этих функционеров язык в одно место затянуло,боялись рот открыть,что-то супротив сказать.А российским спортсменам-большие проблемы...
28.07.2021 16:50
АБОРИГЕН
Ещё и управляемые коррумпированной олигархией (вроде так у них на уроках истории о России говорят).
Так и будем всего лишь каплю за каплей выдавливать это преклонение,а проще говоря,всю эту прозападную либерастию?