Жительница Алтайского края подняла закладку с наркотиками и попалась полиции

В Барнауле полицейские задержали жительницу Хабарского района, которая подняла закладку с двумя свёртками синтетических наркотиков общей массой более 40 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Запрещённые вещества 28-летняя подозреваемая приобрела, когда приехала в город по своим делам. Она списалась с продавцом, оплатила "товар", а затем по SMS получила координаты местонахождения закладки.
"Женщина проследовала по указанному адресу, подобрала два свёртка и положила в находившуюся при ней дамскую сумочку. После этого была немедленно задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в пункт полиции", — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере".
Комментарии
Тут на еду с ипотекой не хватает , на какие средства они еще умудряются дрянь покупать???
Правоохранители её с самых Хабаров вели или знали,где закладка будет? Иначе как они смогли её "немедленно" задержать? Да и пакет больно увесистый куплен. Похоже на подставу.
Она списалась с продавцом
Она на амике бы еще списалась
Как заблокировать телеграм-канал продавцов?
Увидел на заборе адрес, добавил в телефон, там предлагают купить.
Жму "Пожаловаться" уже который день подряд, выходит сообщение о том что мое сообщение рассмотрят, но магазин продолжает работать. Много дней прошло с момента первой жалобы. Дуров, удаляй когда просят!
Это же известная схема. Менты знают администратора закладок. Время от времени этот администратор сдаёт бегунков, которые делают закладки и людей, которые их забирают. В итоге менты делают планы, администратора не трогают. Все в плюсе.