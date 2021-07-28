Жительница Алтайского края подняла закладку с наркотиками и попалась полиции

В Барнауле полицейские задержали жительницу Хабарского района, которая подняла закладку с двумя свёртками синтетических наркотиков общей массой более 40 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Запрещённые вещества 28-летняя подозреваемая приобрела, когда приехала в город по своим делам. Она списалась с продавцом, оплатила "товар", а затем по SMS получила координаты местонахождения закладки.

"Женщина проследовала по указанному адресу, подобрала два свёртка и положила в находившуюся при ней дамскую сумочку. После этого была немедленно задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в пункт полиции", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере".