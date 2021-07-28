Ростуризм продлил продажу путёвок в рамках кешбэка до 31 августа

Ростуризм продлил текущее окно продаж туристического кешбэка до 31 августа, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", – сказала она.

Догузова рассказала, в рамках очередного этапа туристического кешбэка туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря, а в речные и морские круизы – с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы, туристу автоматически на карту возвращают до 20% от стоимости поездки.

С момента запуска программы ею воспользовались более 2 млн человек, которые оплатили туры и проживание на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что отпуск с детьми в России с середины августа станет доступнее благодаря субсидированию перелётов. Продавать авиабилеты по сниженным тарифам семьям будут по постановлению правительства, которое уже вступило в силу.