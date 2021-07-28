Компания S7 запускает собственный лоукостер

Глава совета директоров и основной акционер авиакомпании S7 Татьяна Филева на пресс-конференции рассказала о запуске нового лоукостера. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", – заявила Филева.

Начать полёты лоукостера S7 планирует в июле следующего года. Отмечается, что это будет отдельная авиакомпания со своим сертификатом эксплуатанта.

Название нового лоукостера Филева пока не назвала.

Напомним, что на данный момент в России существует только одна лоукост-компания. Это авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что "Победа" с 2 июля запустит прямые рейсы из аэропорта Барнаула до Москвы.