Прощай, провинция: как купить квартиру в Петербурге, находясь в Барнауле

Уехать жить в Санкт-Петербург – заветная мечта многих россиян. Карьерные перспективы здесь на порядок выше, чем в других региональных центрах. При этом Северная столица привлекает не только возможностями большого города, но и достаточно спокойным ритмом жизни. Жизнь в Питере комфортнее, чем в регионах, но намного дешевле, чем в Москве.

Хорошая новость для барнаульцев, которые тоже хотят переехать в Санкт-Петербург: купить квартиру в Северной столице теперь можно не выезжая из родного города. Например, в новых ЖК "Цивилизация" и "Цивилизация на Неве".

В 15 минутах от Эрмитажа

Дома жилого комплекса "Цивилизация" (проектная декларация) расположен всего в семи километрах от Невского проспекта, между набережной Невы и Дальневосточным проспектом. Здесь активно формируется современный микрорайон. Рядом уже есть ТРЦ, Правобережный рынок, Ледовый дворец, гимназии, школы и колледж, а также парки Есенина и Строителей.

Комплекс возводится рядом с крупными транспортными артериями – до центра вы доберётесь всего за 15 минут. На выбор три станции метро, развит общественный транспорт, выделена линия трамвая.

Придомовая территория располагает к отдыху. Детям понравятся разнообразные игровые площадки, взрослым – прогулочные аллеи и лаунж-зоны. На первых этажах расположатся магазины и сервисы. Высокую безопасность обеспечат камеры наблюдения.

С видом на Неву

"Цивилизация на Неве" (проектная декларация) – дома бизнес-класса, расположенные вдоль набережной Невы, в семи километрах от исторического центра. С одной стороны к комплексу прилегает набережная, с другой – зелёный бульвар. Развита коммерческая и социальная инфраструктуры.

Из окон квартир открывается панорамный вид на воду, который может стать ежедневным источником вдохновения. Широкие окна и высокие потолки обеспечат максимальный доступ солнечного света. Лоджии с панорамным остеклением, французские балконы и террасы – проект детально проработан.

Внутренняя территория закрыта для проезда автотранспорта. Дворы каждого дома украсят скверы с уникальным ландшафтным дизайном, стильные детские площадки, зоны для отдыха.

Узнать подробнее об этих предложениях можно в ОП "Барнаулкапстрой". Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продаж. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337.

Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

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