Более 22,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 22 420 – до 6 195 232. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2445 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1918) и Московской области (+1449). В Алтайском крае выявили ещё 270 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 547 529 человек, в том числе 20 579 – за последние сутки.

Скончались ещё 798 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 156 178 летальных случаев.