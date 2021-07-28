Более 22,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 22 420 – до 6 195 232. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2445 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1918) и Московской области (+1449). В Алтайском крае выявили ещё 270 случаев ковида.
Выздоровели за весь период 5 547 529 человек, в том числе 20 579 – за последние сутки.
Скончались ещё 798 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 156 178 летальных случаев.
Комментарии
Количество заболевших за сутки на 100 тысяч населения в Алтайском крае больше, чем в Москве и Питере. Значит больше всех в стране? Это с чем связано?
в Алтайском крае больше, чем в Москве и Питере
Ошибся, 270 на Барнаул посчитал, в крае меньше, чем в Питере