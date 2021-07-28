Десятая часть барнаульских компаний стали работать экологично

Десятая часть барнаульских компаний начали внедрять экологичный подход. Об этом сообщается в результатах исследования, проведённого сервисом "Зарплата.ру".

По данным онлайн-опроса, который был проведён 20-24 июля во всех регионах страны (1916 респондентов), в том числе и в Барнауле, среди менеджеров по персоналу – представителей малого и среднего бизнеса – 13% барнаульских компаний в той или иной мере начали практиковать экологичный подход.

Из них 19% компаний отправляют отходы на переработку, 12% отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов, 11% установили в офисе раздельные контейнеры для сортировки мусора, 9% сокращают потребление бумаги и электроэнергии, 3% практикуют сбор макулатуры, 2% установили в офисе контейнер для сбора использованных батареек, 1% – используют на кухне измельчитель бытовых отходов (диспоузер).

Отмечается, что пока сотрудники компаний неохотно принимают новые векторы в работе.