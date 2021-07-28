Россияне стали тратить больше денег на топливо

Большинство россиян расходуют на заправку автомобиля более четырёх тысяч рублей в месяц. Об этом сказано в исследовании автомобильного портала "Дром".

"Большинство автолюбителей страны – 71% – расходует на заправку машины свыше 4 тысяч рублей в месяц. Пять лет назад, по результатам аналогичного опроса, только 61% тратили на топливо больше 4 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

Почти половина автолюбителей (45%) ежемесячно выделяет на топливо из своего бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Ещё 29% заправляют свои машины на 6-10 тысяч рублей. Тратят больше 10 тысяч рублей 16% опрошенных. Никогда не обращали внимания на расходы 6% автолюбителей. И только 4% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей.