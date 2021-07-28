Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр

Женская сборная России по баскетболу 3x3 сыграет в финале Олимпийских игр в Токио. Встреча пройдёт 28 июля в 15:55 по московскому времени.

В полуфинале россиянки обыграли представительниц Китая 21:14. В финале соперником сборной России станет команда из США.

Мужская сборная по баскетболу 3x3 также получила место в финале. В полуфинале российские баскетболисты обыграли сборную Сербии.

Напомним, что на данный момент российские спортсмены завоевали семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. С этим результатом сборная ОКР занимает четвёртое место в общем командном зачёте.

Лидирует в списке сборная Китая.