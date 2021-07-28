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Сборные России по баскетболу 3х3 взяли две серебряные медали

, ИА "Амител"
Женщины уступили команде США, а мужчины – сборной Латвии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Женская и мужская сборные России по баскетболу в формате 3х3 взяли серебряные медали. Женщины проиграли в матче против США со счётом 18:15, а мужчины – Латвии (21:18).

Напомним, что данный формат баскетбола дебютировал на Олимпийских играх. В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.

Ранее российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье на Олимпийских играх в Токио. Победу стране принесли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, третье – команда из Великобритании.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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