Сборные России по баскетболу 3х3 взяли две серебряные медали

Женская и мужская сборные России по баскетболу в формате 3х3 взяли серебряные медали. Женщины проиграли в матче против США со счётом 18:15, а мужчины – Латвии (21:18).

Напомним, что данный формат баскетбола дебютировал на Олимпийских играх. В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.

Ранее российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье на Олимпийских играх в Токио. Победу стране принесли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Второе место заняла сборная США, третье – команда из Великобритании.