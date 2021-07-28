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В Роспотребнадзоре заявили об активной мутации коронавируса в последние полгода

, ИА "Амител"
Для полного изучения вируса потребуется довольно много времени
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

СOVID-19 начал активно мутировать в последние полгода, а также стал более изменчив. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой передаёт ТАСС.

Как отметила глава ведомства, чтобы полностью изучить вирус, потребуется довольно много времени.

"Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует. Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали ещё год назад", – уточнила глава Роспотребнадзора.

Напомним, что за прошедшую неделю заражаемость коронавирусом выросла на 8%, а смертность – на 21%. Всего было зарегистрировано более 3,8 млн случаев инфицирования и свыше 69 тыс. летальных исходов, сообщили в ВОЗ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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