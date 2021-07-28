Тело пропавшей женщины нашли на берегу Оби в Алтайском крае

В Камне-на-Оби на берегу реки нашли тело 34-летней женщины. Как сообщают "Каменские Известия", инцидент произошёл возле кафе "Парус" на улице Комсомольской, 1.

Сообщение о пропаже горожанки поступило 25 июля. В ночное время она в компании знакомых купалась на реке Оби, поплыла одна по течению и не вернулась. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей, которых уже определили в детский дом.

Напомним, что 21 июля Сотрудник УФСИН утонул в реке Алей. Тело 20-летнего работника исправительной системы обнаружили на глубине 6 метров. Похороны состоялись 23 июля в селе Волчиха.