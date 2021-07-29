Россиян предупредили об активизации финансовых пирамид в соцсетях

Директор департамента Центробанка Валерий Лях рассказал об активизации финансовых пирамид в социальных сетях. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы видим, что финансовые пирамиды всё чаще появляются в соцсетях – причём зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живёт очень недолго ("Предложение действует не более 24 часов"), и распространяют его исключительно через социальные сети – например, делают Live в Instagram (прямой эфир, – прим. ред.)", – рассказал он.

Лях добавил, что в соцсетях мошенники создают образ успешного и состоятельного человека, свободного от обязательств. Причём аферисты не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти "вживую".

Если же речь идёт об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то зачастую местом "прописки" злоумышленники указывают иностранное государство, чтобы показать свою легальность и успешность, а также чтобы правоохранители и ЦБ не вышли на них оперативно. Если речь идёт именно об онлайн-проекте, то его организаторы, как правило, лишь создают видимость деятельности. А потому указанные ими адреса могут быть попросту выдуманы, которые даже не ищутся в интернете, резюмировал Лях.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть деньги у россиян с помощью якобы организованных мессенджерами розыгрышей денежных призов. В Сбербанке рассказали, как не попасть на очередную уловку аферистов.