Россиянам рекомендуют оставаться в отелях из-за пожаров в Анталье

Рустуризм рекомендует россиянам оставаться в отелях на время пожаров в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что тушат лесной пожар два самолёта, 15 вертолётов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. По последним данным, пострадали более 50 человек.
"Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами", – отметили в российском ведомстве и посоветовали россиянам меньше времени проводить на улице.
На данный момент жалоб от российских туристов нет.
Ранее сообщалось, что в Локтевском, Рубцовском, Тогульском, Краснощёковском, Змеиногорском и Шелаболихинском районах края наблюдается высокий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет грозовой фронт, который надвигается на регион.
Комментарии
Но мы-то знаем, как многие россияне относятся к рекомендациям...
Пойдут волонтерами пожар тушить?
а пожары в Южно-Сахалинске, Якутии, Карелии ни Ростурирзм, ни уважаемых комментаров с амика не волнуют? только турецкие? разберутся без вас. В конце концов русский брат поможет
Там гореть то особо нечему, лесов нет. В Манавгате загорелась свалка, вовремя не заметили, не потушили - перекинулась на кусты и деревья. Получили гемор, теперь заливают.
А по евроньюс масштабный лесной пожар показали.Назвали число- 50 пострадавших,эвакуированы жители 4-ёх районов.Врут,собаки...