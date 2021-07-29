Россиянам рекомендуют оставаться в отелях из-за пожаров в Анталье

Рустуризм рекомендует россиянам оставаться в отелях на время пожаров в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что тушат лесной пожар два самолёта, 15 вертолётов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. По последним данным, пострадали более 50 человек.

"Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами", – отметили в российском ведомстве и посоветовали россиянам меньше времени проводить на улице.

На данный момент жалоб от российских туристов нет.

Ранее сообщалось, что в Локтевском, Рубцовском, Тогульском, Краснощёковском, Змеиногорском и Шелаболихинском районах края наблюдается высокий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет грозовой фронт, который надвигается на регион.