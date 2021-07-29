Барнаулец пригласил женщину на свидание в гаражах и ограбил

Жительница Барнаула 1988 года рождения обратилась в полицию и рассказала о том, что её ограбили. Подробности преступления рассказали в региональном МВД.
Потерпевшая рассказала, что в день происшествия знакомый мужчина предложил ей встретиться, а встречу назначил в гаражном боксе. Когда женщина подходила к месту, знакомый направился к ней и сорвал золотые украшения.
Вскоре мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска, дал признательные показания и пояснил, что похищенные ювелирные изделия уже сдал в ломбард.
Сумма причинённого ущерба составила более 40 000 рублей.
Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские задержали мужчину, совершившего грабёж на глазах у немощной женщины.
Комментарии
ну коль она согласилась - за гаражи - то ее вообще не жалко
на свидание в гаражах
Она в гараже хотела романтический ужин
Это у Реввы сценка в КВН была:
пришла в гаражи - ДАВАЙ!!!
она одела золото в гаражи на ужин?
не хватает бабам мужского внимания....
А украшения успели вернуть из ломбарда?
29.07.2021 10:47
Виктор, а при чем здесь ломбард?Пусть этот конь из своего кармана покупает новые цацки этой зазнобе.Вообще то это смахивает на развод ломбардистов.Эти твиксики повеселились за счет ломбарда, прием известный.Казнить обоих, и "Ромео" и "Джульетту"!!!
В среду, 28 июля, ушёл из жизни Олег Бакланов - бывший министр общего машиностроения СССР и куратор программы по созданию многоразового космического корабля "Буран"(с)
светлая память .
Свидание ? В гаражах ? Мде
А может это "персонаж" сам подарил женщине золото это, а при расстовании забрал свои подарки и избавился чтобы не напоминали о бывшей!
свидание за гаражами?? Как романтично!!!
ушёл из жизни Олег Бакланов
ГКЧП?
29.07.2021 14:35
- гость
Да, последний из...Земля пухом.