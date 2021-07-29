Новую беседку установят у входа в барнаульский Нагорный парк

В Барнауле у входа в Нагорный парк поставят новую беседку, украшенную фигурами ангелов. Об этом сообщили в мэрии.

Беседка появится у подножия первой лестницы, ведущей в парк со стороны ул. Мало-Тобольской, в первые дни августа. Уточняется, что арт-объект олицетворяет собой всё светлое и прекрасное в человеке.

Сейчас на этом месте располагается композиция "Хоровод", сплетённая из веток ещё в 2018 году. За три года она утратила свой первоначальный вид. Фигуры отреставрируют, а затем вернут к подножию лестницы.

Ранее сообщалось, что в Нагорном парке Барнаула и на набережной Оби появился общедоступный Wi-Fi. Интернетом могут воспользоваться все желающие.