Новую беседку установят у входа в барнаульский Нагорный парк

В Барнауле у входа в Нагорный парк поставят новую беседку, украшенную фигурами ангелов. Об этом сообщили в мэрии.
Беседка появится у подножия первой лестницы, ведущей в парк со стороны ул. Мало-Тобольской, в первые дни августа. Уточняется, что арт-объект олицетворяет собой всё светлое и прекрасное в человеке.
Сейчас на этом месте располагается композиция "Хоровод", сплетённая из веток ещё в 2018 году. За три года она утратила свой первоначальный вид. Фигуры отреставрируют, а затем вернут к подножию лестницы.
Ранее сообщалось, что в Нагорном парке Барнаула и на набережной Оби появился общедоступный Wi-Fi. Интернетом могут воспользоваться все желающие.
Комментарии
А будет торжественное открытие?
Киоск там поставьте с шаурмой. Там ему самое место.
Ну вы что совсем то?! Ну сожгут же как минимум.
сожгут, на костре сосисоны пожарят) норм условия
Надеюсь это действительно будет что-то светлое и прекрасное. А этот сатанински-зловещий хоровод "детей кукурузы" реально наводил ужас, как-будто герои из фильма ужасов, обуглившиеся после сожжения.
Хотя.. на вкус и цвет..
Там вся лестница наводит ужас. Блиндажи и доты на склоне.
Ну, раз достижений народного хозяйства у нас больше нет, будем гордиться ангелами. Рай наш!
Сколько ещё бабла пилить на лысой горе... там нет никого, а они вваливают и вваливают. Переться на край города, чтобы посидеть у транспортной развязки ради бесплатного вайфая?
29.07.2021 11:39
М
Это будет и светлым и прекрасным, но как седло на корове.
К беседке с ангелами надо еще добавить тюльпаны, что стояли на пл.Советов, тогда вааще красиво будет.