Казанский стрелок предпочёл пожизненный срок психбольнице

Обвиняемый в массовом расстреле в казанской гимназии Ильназ Галявиев предпочёл бы пожизненный срок лечению в местной психбольнице. Об этом он рассказал в беседе с "Московским комсомольцем".
"Если бы мне сказали: "Выбирай: или 25 лет в психушке, или пожизненный срок", я бы выбрал пожизненный", – заявил Галявиев, добавив, что в психиатрической больнице при Бутырской тюрьме ему уже дают "какие-то препараты".
Он объяснил своё желание не лечиться в Казанской республиканской больнице тем, что не хочет "стать овощем" и опасается возможной мести, так как в Казани, по его словам, все помнят о его поступке. "Месть возможна", – сказал он.
Галявиев также отметил, что сейчас он находится в трёхместной камере. Отношения с соседями у него нормальные, они ему не угрожают.
Напомним, в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках 11 мая вошёл её бывший выпускник – 19-летний Ильназ Галявиев. Он устроил массовую стрельбу, в результате которой погибло семеро детей и два сотрудника школы.
Комментарии
какой-то ссыкливый "бог" оказался
а как насчет смертной казни?
может курорт ему организовать за государственный счет
пусть пашет как раб и выплачивает родителям погибших детей содержание
и никакого УДО, ведь он надеется на удо, в психушке нет удо, так что понятно....
кстати, почему он не в одиночной камере? про Черный дельфин и т.д. показывали передачи, вот там очень ему должно быть тяжело, как раз для такого типа идеально подходит
А почему сокамерники к нему относятся нормально?
За какие преступления они сидят?
29.07.2021 12:48
- гость -
Потому что они такие же упыри как этот.
29.07.2021 12:11
123
Прокапался, в себя пришел.
За какие преступления они сидят?
Может за изнасилования
"Не хочет стать овощем"
А кем он теперь хочет стать?