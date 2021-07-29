Казанский стрелок предпочёл пожизненный срок психбольнице

Обвиняемый в массовом расстреле в казанской гимназии Ильназ Галявиев предпочёл бы пожизненный срок лечению в местной психбольнице. Об этом он рассказал в беседе с "Московским комсомольцем".

"Если бы мне сказали: "Выбирай: или 25 лет в психушке, или пожизненный срок", я бы выбрал пожизненный", – заявил Галявиев, добавив, что в психиатрической больнице при Бутырской тюрьме ему уже дают "какие-то препараты".

Он объяснил своё желание не лечиться в Казанской республиканской больнице тем, что не хочет "стать овощем" и опасается возможной мести, так как в Казани, по его словам, все помнят о его поступке. "Месть возможна", – сказал он.

Галявиев также отметил, что сейчас он находится в трёхместной камере. Отношения с соседями у него нормальные, они ему не угрожают.

Напомним, в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках 11 мая вошёл её бывший выпускник – 19-летний Ильназ Галявиев. Он устроил массовую стрельбу, в результате которой погибло семеро детей и два сотрудника школы.