Чужих бабушек не бывает: Tele2 поможет пожилым людям освоить интернет

Оператор Tele2 запустил социальную акцию "Чужих бабушек не бывает". Её цель – привлечь внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которым трудно освоить интернет.

В компании считают, что молодые люди могут сделать жизнь пожилых людей проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями. Но не у всех бабушек и дедушек есть внуки, готовые позаботиться о них. Поэтому оператор создаёт волонтёрское движение, чтобы любой желающий мог поддержать одиноких пенсионеров.

Оператор снял социальный видеоролик , в котором призвал молодую аудиторию присоединиться к акции. "Они учили нас читать и писать, выражать свои чувства. Они всегда были готовы оказать первую помощь. Теперь наша очередь!" – говорится в видео. Освоив мобильный интернет, пенсионеры смогут общаться онлайн и удалённо решать бытовые вопросы – покупать продукты, записываться в поликлинику и делиться эмоциями в виртуальном пространстве.

В Tele2 разработали ряд инструментов для успешного обучения. Так, волонтёры смогут использовать "Путеводитель по мобильному интернету", который подготовил оператор. В нём в доступной форме объясняется, что такое интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции.

"На предыдущих акциях мы получили большой отклик от молодой аудитории, которая была готова помогать своим бабушкам и дедушкам. Но как быть пожилым, у которых рядом нет близких? Особенно в пандемию, когда цифровая грамотность, по сути, стала единственным пропуском во внешний мир? Поэтому Tele2 призывает всех неравнодушных присоединиться к инициативе и помочь пожилым людям разобраться с современными технологиями. Это могут быть ваши соседи, коллеги или просто незнакомые пенсионеры. Главное помнить, что чужих бабушек не бывает", – сказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

В рамках кампании оператор также предлагает воспользоваться специальным комплектом из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и "Путеводителя по мобильному интернету". Комплект можно подарить пенсионерам, он доступен в салонах связи Tele2.

В социальной сети "ВКонтакте" для волонтёров будет работать чат-бот. Он объяснит, с чего начать рассказ о современных технологиях, поможет разобраться в нюансах обучения людей в возрасте, а также проверит знания и будет готов давать ответы на популярные вопросы.

Напомним, впервые Tele2 обратила внимание на цифровое неравенство поколений в 2018 году, запустив кампанию "Добавь бабушку в друзья". Проект способствовал общению пожилых людей в онлайн-пространстве. В поддержку кампании Tele2 сняла социальный видеоролик , который набрал более 8,5 млн просмотров.