Российские гребцы завоевали серебро на Олимпийских играх в Токио

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Дистанцию они прошли за 6 минут и 51,45 секунды.

Это серебро – первые медали для российских гребцов с Олимпиады в Афинах, которая состоялась в 2004 году. Тогда российская четвёрка (Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев) стала первой в финальном заезде.

Всего в активе сборной России семь золотых, одиннадцать серебряных и семь бронзовых медалей. С этим результатом россияне занимают четвёртое место в общем медальном зачёте. На первой строчке расположилась сборная Китая.