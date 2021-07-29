Кураторы колледжей и техникумов будут получать доплату в пять тысяч рублей

Правительство утвердило распоряжение о выделении средств на выплаты кураторам групп в колледжах. В 2021 году на эти цели направят 2,79 млрд рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

"При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы помочь людям, которые выполняют такую нелёгкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения", – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он уточнил, что размер ежемесячной выплаты составит пять тысяч рублей. Надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку.