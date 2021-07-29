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Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку пяти берёз

, ИА "Амител"
Ущерб составил 50 тысяч рублей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Троицком районе участковый задержал подозреваемого в незаконной рубке пяти сырорастущих берёз. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в июне. С целью заготовки дров 48-летний житель станции Загайново спилил деревья в лесу в 15 километрах от посёлка Беловского. Вывезти чурки сельчанин попросил знакомого, заверив, что у него якобы есть все нужные документы.

Обман раскрылся, когда мужчин остановил участковый и выяснил, что никакой сопроводительной документации у лесоруба нет.

Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".

"Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года", – пояснили в ведомстве.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.07.2021 14:37
Виктор

Принял сырорастущие за сухостоящие?

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