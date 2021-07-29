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"Единая Россия” собрала предложения врачей из регионов для народной программы

, ИА "Амител"
В их числе вопросы лекарственного обеспечения и нехватки специалистов, особенно на селе
Фото: пресс-служба 'Единой России'

Фото: пресс-служба "Единой России"

Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип "пациентоцентричности". Для его реализации потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы ОМС. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе стратсессии "Единой России", где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии, сообщает сайт ER.ru. По новому федеральному стандарту все процессы должны выстраиваться вокруг человека, предоставляя ему "эффективное и комфортное" лечение.

"Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения от Калининграда до Владивостока", – сказал Денис Проценко.

Он подчеркнул, что внедрение нового стандарта должно проходить параллельно с повсеместным применением современных IT-технологий.

Участники обсуждения указали на одну из главных проблем здравоохранения – нехватку специалистов. Особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на сайт народной программы "Единой России", этот вопрос входит в число трёх самых актуальных.

Привлечь медицинские кадры в сельские территории помогает программа "Земский доктор", но её необходимо скорректировать, считает депутат Госдумы Александр Якубовский. Он предложил включить в народную программу "Единой России" расширение выплат по программе на всех молодых специалистов независимо от того, в каком населённом пункте они планируют работать.

"Выплату не могут получить специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, в которой они постоянно проживали до отъезда на учёбу. Получается, молодой специалист уехал из посёлка учиться в медицинский университет, получил диплом и вернуться в родной посёлок он не может. Он вынужден выбирать для работы другую территорию", – пояснил Александр Якубовский.

Решения требует и вопрос жилья для молодых специалистов, которые работают в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Изменить ситуацию может корректировка правил организации ФАП, считает Александр Якубовский. В рекомендации к структуре зданий, где они располагаются, надо включить наличие жилого помещения для проживания медработника.

Чтобы ликвидировать кадровый дефицит нужно также увеличить число бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, считает ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин. Речь идёт, в частности, об эпидемиологах, реаниматологах и инфекционистах.

"Необходимо трудоустройство студентов в медучреждения с первых курсов обучения. Начиная с третьего курса студенты вполне хорошо справляются с работой медицинской сестры, ну а выпускники, закончив шестой курс, могут претендовать на должность врача", – сказал он.

Решить проблему нехватки узких специалистов в регионах можно также за счёт создания института наставничества, считает главврач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов. В её рамках практикующие врачи могут брать "под крыло" несколько молодых специалистов по окончании ими ординатуры.

Он также предложил включить в народную программу "Единой России" субсидирование перелётов врачей к нетранспортабельным пациентам. В Иркутской области уже действует акция "Летим лечить": на спонсорские средства, пожертвования благотворителей оплачиваются перелёты врачей к тем пациентам, кого невозможно транспортировать для оказания срочной помощи.

"Нужно предусмотреть бюджетное субсидирование таких вылетов, с учётом перевозки медоборудования", – пояснил Юрий Козлов.

В свою очередь, главврач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский предложил включить в народную программу партии стандарт амбулаторного обеспечения лекарственными препаратами и решить проблему доставки лекарств в отдалённые населённые пункты.

"Для этого нужно разрешить доставку в том числе "Почтой России", чтобы коммерческая доставка не влияла на увеличение стоимости препаратов", – отметил Олег Иванинский.

На скорость оказания медицинской помощи положительно повлияет и создание межрегиональных центров специализированной медпомощи детям, считает главный врач областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону Светлана Пискунова.

"На базе областных детских больниц можно создать межрегиональный центр и это приблизит высокотехнологичную помощь населению", – подчеркнула она в своём выступлении, отметив, что это особенно важно в случаях со сложными диагнозами.

В Минздраве поддержали предложения медиков в народную программу "Единой России". Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко поблагодарил приглашённых экспертов за инициативы и подчеркнул, что ведомство готово к совместной работе по ряду направлений, в том числе в части лекарственного обеспечения, расширения программы строительства ФАПов, обеспечения регионов передвижными мобильными комплексами и реформы первичного звена здравоохранения.

Председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС (фракция "Единая Россия"), доктор медицинских наук, профессор Александр Лазарев озвучил свои предложения по развитию системы здравоохранения края и всей страны. В частности, он предложил вернуть так называемое распределение для врачей после окончания вуза и усовершенствовать систему целевой подготовки студентов.

"Так мы сможем решить проблему доступности узких специалистов в поликлиниках. Существующие сегодня программы мотивации молодых специалистов ехать в сельские больницы и ФАПы, такие как "Земский доктор" и "Сельский фельдшер", работают, но нуждаются в доработке. Новая программа должна давать молодому специалисту не просто жильё и рабочее место в селе, но также мотивировать его остаться там надолго", – отметил Александр Лазарев.

Замглавы ведомства отдельно остановился на проблеме дефицита некоторых специальностей.

"Абсолютно верно, что здесь необходимо активизироваться регионам. Возможно, здесь с помощью региональных отделений "Единой России" эту ситуацию на местах можно активизировать", – заключил Виктор Фисенко.

Напомним, "Единая Россия" продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в её формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.

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