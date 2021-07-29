Олимпиаду в Токио показывают алтайским осуждённым

В учреждениях уголовно-исправительной системы Алтайского края для осуждённых организовали трансляцию летних Олимпийских игр в Токио. Показ осуществляется по кабельному телевидению, рассказали в пресс-службе УФСИН по региону.

При этом любители спорта из числа осуждённых могут не только следить за олимпийцами, но и сами участвовать во внутриотрядных соревнованиях. Для этого в учреждениях УИС есть около 100 спортивных кружков, в которых занимаются порядка 2 тысяч человек.

"Все отряды оборудованы спортивными уголками, где осуждённые занимаются согласно распорядку дня. Также в учреждениях имеются спортивные площадки", – добавили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что приобщение заключённых к спорту и физической культуре ведут в рамках воспитательной работы.