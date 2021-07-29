АлтГТУ вошёл в топ-20 российских вузов по востребованности выпускников

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в стране hh.ru составила рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников. Эксперты проанализировали почти четыре миллиона резюме российских соискателей с высшим образованием, представленных на рынке труда в течение 2020-2021 годов.

В рейтинге участвовали 300 российских вузов с численностью от трёх тысяч студентов (за исключением вузов Москвы и военных учебных заведений). Эксперты анализировали зарплатные ожидания выпускников вузов разных лет. Также рассматривали, какая доля управленцев и представителей высшего менеджмента была среди общего числа соискателей с дипломом соответствующего вуза.

По итогам исследования АлтГТУ имени И.И. Ползунова занял 14-ю позицию, попав в топ-20 региональных вузов России.