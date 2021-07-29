Онколог рассказал, как красное мясо влияет на развитие рака

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, что рацион с высоким содержанием красного мяса может влиять на развитие онкозаболеваний. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Учёные проанализировали данные ДНК-образцов нормальной и опухолевой ткани, полученных от 900 пациентов, страдавших колоректальным раком. Все участники исследования рассказали о своём рационе и образе жизни в течение нескольких лет, предшествовавших онкологическому диагнозу. В ходе анализа у этих людей были обнаружены повреждения ДНК как в нормальной, так и в опухолевой ткани. Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения", – написал врач.
Для подстраховки он порекомендовал всем людям, достигшим 45-летнего возраста, пройти обследование.
Комментарии
Кто злоупотребляет красным мясом? Признавайтесь!
которые ели много красного мяса в любом виде.
Много мяса, это сколько? За какой период времени?
дада скажите злоупотребление в кг. это сколько в день?
Богатые едят красное мясо, в т.ч. и с кровью, бедные едят курятину (суп лапша) и рыбу...
А болеют все одинаково!
Тогда скажите - Кто богатый , сразу в гроб! А бедным - несите ваши денежки на всякие обследования.
Фууууу! Это мясо даже выглядит противно! Ела б я его...
29.07.2021 15:22
Тётя Мотя
редко кто сырым мясо есть. его же готовить надо
его же готовить надо
Да нууууу!!!!! А мы и не знали! Так мне и готовить такое противно, как с кровью, бяяяяяя
На человечину похоже!
29.07.2021 15:45
Тётя Мотя
Спец по человечине?
очередные откровения ну очень высокого специалиста. Почему он не указывает, что абсолютно все заболевшие дышали воздухом и пили воду?Статистику заболевших веганов почему не приводят?
29.07.2021 15:28
Тётя Мотя
Да нууууу!!!!! А мы и не знали! Так мне и готовить такое противно, как с кровью, бяяяяяя
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Хорошее мясо даже пахнет вкусно. Так что и готовить его совершенно не противно.