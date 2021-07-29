Онколог рассказал, как красное мясо влияет на развитие рака

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, что рацион с высоким содержанием красного мяса может влиять на развитие онкозаболеваний. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Учёные проанализировали данные ДНК-образцов нормальной и опухолевой ткани, полученных от 900 пациентов, страдавших колоректальным раком. Все участники исследования рассказали о своём рационе и образе жизни в течение нескольких лет, предшествовавших онкологическому диагнозу. В ходе анализа у этих людей были обнаружены повреждения ДНК как в нормальной, так и в опухолевой ткани. Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения", – написал врач.

Для подстраховки он порекомендовал всем людям, достигшим 45-летнего возраста, пройти обследование.