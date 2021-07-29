Реальный размер пенсий в России за полгода снизился

Высокая инфляция в России привела к снижению реального размера пенсий. Об этом сообщает Росстат.
В феврале 2021 года пенсии снизились на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне – уже на 0,8%.
Отмечается, что в январе 2021 года пенсия всё ещё демонстрировала рост в размере 0,4%.
В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 15 822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.
Ранее сообщалось, что главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России – Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников – решат вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.
Комментарии
Зато "Единая Россия" и президент обещали, что подняв пенсионный возраст, они смогут значительно повысить пенсионные выплаты и улучшить положение пенсионеров...
Получается, как обычно ВРАЛИ!!!!!!!
По официальным данным за первое полугодие инфляция составила 6,5%.
В реальном же выражении пенсия поднялась на 839 рублей.
С учетом инфляции пенсионеры даже стали беднее, чем были раньше.
Печальное зрелище.
Вот как тут не вспомнить знаменитую фразу Черномырдина "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда".