Реальный размер пенсий в России за полгода снизился

Высокая инфляция в России привела к снижению реального размера пенсий. Об этом сообщает Росстат.

В феврале 2021 года пенсии снизились на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне – уже на 0,8%.

Отмечается, что в январе 2021 года пенсия всё ещё демонстрировала рост в размере 0,4%.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 15 822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.

Ранее сообщалось, что главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России – Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников – решат вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.