В Турции оценили возможность закрытия границ для российских туристов

Старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз рассказал о возможном закрытии границ для российских туристов. Слова политика передаёт РИА Новости.
"Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми", – сказал Кючюкйылмаз.
Он отметил, что коронавирус оказывает серьёзное влияние на политику страны. Власти вынуждены подстраиваться под эпидемиологическую обстановку.
В Турции надеялись на то, что остановить болезнь получится при помощи вакцинации, но новые штаммы вируса изменили ситуацию.
Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антиковидные меры в отношении российских туристов.
Комментарии
Я уже съездил, можете закрывать
Подождите, не закрывайте! У меня отпуск через неделю только. Я уже на чУмоданах
Там дельты ещё мало, разгуляется, "весело" будет. В любой стране куда приходит скачкообразный рост.
Наши курорты закройте - слабо?
Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антиковидные меры в отношении российских туристов.
А почему только в отношении российских туристов? Что не так с нашими вакцинированными?
29.07.2021 15:12
- гость -
Вакцинированных там очень мало, в основном едут с ПЦР тестами из наших же лабораторий.
В начале июля ездили семьей в Турцию на 10 дней. Мы не вакцинированные, делали пцр-тесты перед отъездом и по прилету домой. После нас полетели отдыхать соседи по лестничной площадке, оба вакцинировались. Пцр соответственно не делали( им же не надо). Неделю назад вернулись. Сейчас оба лежат в ковидном госпитале с подтвержденным ковидом. Большое поражение легких, сосед на ивл, соседка на кислороде.
Неужели нельзя вакцинированным делать пцр-тесты?Кто это придумал?
Правильно делают тогда власти Турции что закрыть хотят. Наши вакцинированные и разносят заразу!
29.07.2021 15:25
- гость -
Фамилии соседей в студию . Я не верю
29.07.2021 15:33
Павел
Ну точно)
Мне глубоко наплевать, верите вы мне или нет. Также как наплевать, верите вы Минздраву или нет когда они вам втирают, что привитых в больницах нет.
Во что вы верите - это только ваше личное дело.
29.07.2021 15:25
- гость -
Вы, съездили и теперь давайте закроем ? Как то по свински это.
29.07.2021 15:39
- гость -
Ну дак и нам плевать на твое вранье
29.07.2021 15:33
Павел
Поддерживаю, не верю. Вранье 100%.
29.07.2021 15:40
- гость -
29.07.2021 15:42
- гость -
Ваше право.
29.07.2021 15:25
- гость -
Брехня.
29.07.2021 15:25
- гость -
Правильно делают тогда власти Турции что закрыть хотят. Наши вакцинированные и разносят заразу!
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Врешь ведь. Куча туристов с фальсифицированными ПЦР-тестами летает туда-сюда. Мирамистином пшикнут в нос/горло перед сдачей теста и красавчики.