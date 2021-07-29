В Турции оценили возможность закрытия границ для российских туристов

Старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз рассказал о возможном закрытии границ для российских туристов. Слова политика передаёт РИА Новости.

"Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми", – сказал Кючюкйылмаз.

Он отметил, что коронавирус оказывает серьёзное влияние на политику страны. Власти вынуждены подстраиваться под эпидемиологическую обстановку.

В Турции надеялись на то, что остановить болезнь получится при помощи вакцинации, но новые штаммы вируса изменили ситуацию.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антиковидные меры в отношении российских туристов.