В образовательном сервисе "Лицей" от "Ростелекома" стартовала выгодная акция

В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5-11 класс, тренажёры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1-4 классы), средняя (5-8 классы) и старшая (9-11 классы). Курсы "Лицея" разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами, ведущими специалистами в сфере науки и образования России.

"В России более восьми миллионов семей с двумя и более детьми, которым необходимо качественное образование. Мы знаем, как непросто приходится родителям, когда помогать по учёбе нужно сразу нескольким детям. Разный возраст – разные нагрузки, интересы и программа. В "Лицее" у каждого ребёнка появится возможность самостоятельно изучить все темы школьной программы по индивидуальному графику, эффективно подготовиться к экзаменам и развить полезные навыки на дополнительных курсах", – сказал директор продуктового офиса "Перспективные цифровые продукты" компании "Ростелеком" Кирилл Брылёв.