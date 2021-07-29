27 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые за несколько последних месяцев пообщался со СМИ. Учитывая ковидные ограничения, мероприятие провели в необычном формате – по видео-конференц-связи. Около 30 журналистов смогли за 2,5 часа задать по одному вопросу главе региона. Не обошлось, правда, и без технических накладок. О чём Томенко рассказал СМИ, подробнее можно почитать здесь.
В следующий раз губернатор настроен пообщаться уже не только с журналистами, но и с жителями края. Осенью пройдёт прямая линия, о необходимости проведения которой главам регионов недавно напомнил президент Владимир Путин.
Пока же предлагаем посмотреть ответы Виктора Томенко на наиболее актуальные вопросы.
Комментарии
Один ответ: Никак.
Про пандемию неубедительно. Вирус одинаковый по всем регионам, но запись к терапевту отменили не во всех, поликлиники переполнены не у всех и скорые по полдня к больному не везде едут. Чем так необычен наш край, что у нас так?
Чем так необычен наш край, что у нас так?
______________
Деструктивные действия в системе здравоохранения были крайне сокрушительными. Начало им было положено во времена Карлина, теперь пожинаем плоды.