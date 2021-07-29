27 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые за несколько последних месяцев пообщался со СМИ. Учитывая ковидные ограничения, мероприятие провели в необычном формате – по видео-конференц-связи. Около 30 журналистов смогли за 2,5 часа задать по одному вопросу главе региона. Не обошлось, правда, и без технических накладок. О чём Томенко рассказал СМИ, подробнее можно почитать здесь.

В следующий раз губернатор настроен пообщаться уже не только с журналистами, но и с жителями края. Осенью пройдёт прямая линия, о необходимости проведения которой главам регионов недавно напомнил президент Владимир Путин.

Пока же предлагаем посмотреть ответы Виктора Томенко на наиболее актуальные вопросы.