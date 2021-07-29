"Как автомат Калашникова": Томенко посетил котельный завод, который спасли от банкротства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 29 июля, посетил Барнаульский котельный завод. Ещё несколько лет назад компания "Сибэнергомаш – БКЗ" находилась на грани банкротства, а сейчас зарабатывает миллиарды рублей и готовится поставлять котлы на Кубу. В планах руководства к 2024 году увеличить выпуск продукции до более трёх миллиардов рублей. Однако для этого нужна помощь государства и частные инвестиции.

В рамках посещения завода, которому в 2022 году исполнится 80 лет, генеральный директор Михаил Клугман показал главе региона производственные цеха. Предприятие-гигант расположено на территории более 50 гектаров и, по словам Клугмана, никто закрывать производство и строить на месте завода торговые центры не планирует. Хотя ещё пару лет назад "Сибэнергомаш – БКЗ" проходил процедуру банкротства, но в 2020-м вышел из сложной финансовой ситуации.

Сегодня компания работает рентабельно. На заводе трудятся около 800 сотрудников, а средняя заработная плата составляет от 50 до 60 тысяч рублей. Однако, по словам гендиректора, несмотря на высокую (по меркам Барнаула) зарплату, кадров всё равно не хватает. Проблему решают совместно с алтайским "Политехом", где за последние годы подготовили для завода около 50 инженеров. Предприятий, подобных Барнаульскому котельному заводу, в России ещё два. И в сравнении с конкурентами наше предприятие чувствует себя уверенно.

"Мы себя сейчас чувствуем стабильно. Наши партнёры говорят, что мы как автомат Калашникова. Намерены достигнуть прибыли в ближайшие годы до трёх миллиардов рублей. Планируем заключить выгодный контракт с Кубой на поставку котельного оборудования. С интересом смотрим на рынок мусоросжигательных заводов, рассматриваем возможности поставок оборудования для атомных станций", – отметил Михаил Клугман.

В настоящее время 23% продукции Барнаульского котельного завода уходит на экспорт, предприятие ищет профильного инвестора, новые рынки сбыта и возможности развития. ВЭБ РФ, который владеет компанией, готов вкладывать деньги, но для перспективы необходимо найти ещё одного инвестора. Губернатор Виктор Томенко сообщил, что региональные власти не оставят без внимания Барнаульский котельный завод и пообещал приехать в следующем году на юбилей предприятия.

"В прошлом году по отношению к 2019 году более чем на 60% выросли объёмы производства и составили почти 1,5 миллиарда рублей. В этом году в планах завода выйти на объём выпуска продукции порядка 2 миллиардов рублей. Руководству и коллективу предприятия удалось вернуть доверие рынка. Таким образом, сегодня котельный завод обеспечен контрактами до конца следующего года", – отметил Виктор Томенко.

По его словам, завод относится к числу крупных налогоплательщиков: в год предприятие отчисляет около 250 миллионов рублей. Губернатор и руководство договорились встретиться в 2022-м – на юбилее завода и обсудить его дальнейшее развитие.