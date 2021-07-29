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"Как автомат Калашникова": Томенко посетил котельный завод, который спасли от банкротства

, ИА "Амител"
Предприятие ещё несколько лет назад находилось на грани закрытия, а сейчас готовится поставлять котлы на Кубу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 29 июля, посетил Барнаульский котельный завод. Ещё несколько лет назад компания "Сибэнергомаш – БКЗ" находилась на грани банкротства, а сейчас зарабатывает миллиарды рублей и готовится поставлять котлы на Кубу. В планах руководства к 2024 году увеличить выпуск продукции до более трёх миллиардов рублей. Однако для этого нужна помощь государства и частные инвестиции.

В рамках посещения завода, которому в 2022 году исполнится 80 лет, генеральный директор Михаил Клугман показал главе региона производственные цеха. Предприятие-гигант расположено на территории более 50 гектаров и, по словам Клугмана, никто закрывать производство и строить на месте завода торговые центры не планирует. Хотя ещё пару лет назад "Сибэнергомаш – БКЗ" проходил процедуру банкротства, но в 2020-м вышел из сложной финансовой ситуации.

Сегодня компания работает рентабельно. На заводе трудятся около 800 сотрудников, а средняя заработная плата составляет от 50 до 60 тысяч рублей. Однако, по словам гендиректора, несмотря на высокую (по меркам Барнаула) зарплату, кадров всё равно не хватает. Проблему решают совместно с алтайским "Политехом", где за последние годы подготовили для завода около 50 инженеров. Предприятий, подобных Барнаульскому котельному заводу, в России ещё два. И в сравнении с конкурентами наше предприятие чувствует себя уверенно.

"Мы себя сейчас чувствуем стабильно. Наши партнёры говорят, что мы как автомат Калашникова. Намерены достигнуть прибыли в ближайшие годы до трёх миллиардов рублей. Планируем заключить выгодный контракт с Кубой на поставку котельного оборудования. С интересом смотрим на рынок мусоросжигательных заводов, рассматриваем возможности поставок оборудования для атомных станций", – отметил Михаил Клугман.

В настоящее время 23% продукции Барнаульского котельного завода уходит на экспорт, предприятие ищет профильного инвестора, новые рынки сбыта и возможности развития. ВЭБ РФ, который владеет компанией, готов вкладывать деньги, но для перспективы необходимо найти ещё одного инвестора. Губернатор Виктор Томенко сообщил, что региональные власти не оставят без внимания Барнаульский котельный завод и пообещал приехать в следующем году на юбилей предприятия.

"В прошлом году по отношению к 2019 году более чем на 60% выросли объёмы производства и составили почти 1,5 миллиарда рублей. В этом году в планах завода выйти на объём выпуска продукции порядка 2 миллиардов рублей. Руководству и коллективу предприятия удалось вернуть доверие рынка. Таким образом, сегодня котельный завод обеспечен контрактами до конца следующего года", – отметил Виктор Томенко.

По его словам, завод относится к числу крупных налогоплательщиков: в год предприятие отчисляет около 250 миллионов рублей. Губернатор и руководство договорились встретиться в 2022-м – на юбилее завода и обсудить его дальнейшее развитие.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.07.2021 16:14
АБОРИГЕН

Генеральному директору машиностроительного завода надо бы знать, что например конструкторская работа не привязана к "высоким зарплатам по меркам Барнаула", потому что сама работа не привязана к Барнаулу. Уж слава тебе господи техническому прогрессу и развитию информационных технологий. Так что в случае с конструктором, аргумент о том что в Барнауле выше зарплат нет, не работает.

29.07.2021 16:38
котелок

Аборигешка и в котлах разбирается? Что не баллотируется никуда с такими талантами? Санитары не разрешают?

29.07.2021 16:39
Filin

Мдя, конструхтур.. С чего вдруг конструкторская работа к \барнаулу не привязана?

29.07.2021 16:42
- гость -

Откуда томенке знать про автомат Калашникова, он от армии откосил

29.07.2021 17:18
Dim

странно... выручка 2 млрд, а на зарплату сотрудникам 800 чел * 60тр = 48 млн
с такой выручкой могли бы и побольше ЗП сделать

29.07.2021 17:27
- гость -

Каждой новости по аборигену.

29.07.2021 17:32
гiсть

вот была бы хохма, если бы АБОРИГЕН оказался тем самым генеральным директором машиностроительного завода)

29.07.2021 17:39
- гость -

Правильно он сказал. Конструкторские бюро в основном отдельные подразделения в Холдингах, им не обязательно размещаться на производственной площадке, т.к. обслуживают несколько предприятий. А конструктора как на моторном или на этом, это больше люди которым поручают дыры латать из-за хренового оборудования, придумывать как течи заделать в морально устаревшей линейке.

29.07.2021 19:21
Пионер

странно... выручка 2 млрд, а на зарплату сотрудникам 800 чел * 60тр = 48 млн
с такой выручкой могли бы и побольше ЗП сделать

Ничего странного для человека путающего выручку с прибылью.

Для Гены - друга, а ты считал рентабельность? Есть возможность у предприятия или нет, сделать зп 100500 мульёнов? А что идти работать не хотят - так квалифицированных кадров в каждой отрасли не хватает.

29.07.2021 21:20
Kertis

А что идти работать не хотят - так квалифицированных кадров в каждой отрасли не хватает.
___________________

И не будет хватать, т.к. платить не хотят нормальную зарплату. Приходит квалифицированный токарь, фрезеровщик, а ему там самое большое - 20 тысяч предлагают. Естественно, что специалисты разворачиваются и уходят.

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