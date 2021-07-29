Гречка подорожала в России за прошедшую неделю

В России в период с 20 по 26 июля гречка подорожала на 0,4%. Также незначительно поднялись в цене капуста (на 0,23%) и яблоки (на 0,1%), пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

При этом в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%, отмечают в ведомстве. В частности, картофель подешевел на 7,55%, лук – на 1,86%, морковь – на 8,39%, огурцы – на 5,41%, помидоры – на 4,29%.

Ранее сообщалось, что алтайские производители гречки столкнулись с проблемами сбыта, а часть из них даже остановила работу.

Также представители торговых сетей сообщали, что производители хлеба намерены поднять цены на свою продукцию на 7-12% из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки.