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Новости

Гречка подорожала в России за прошедшую неделю

, ИА "Амител"
Плодоовощная продукция при этом немного подешевела
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России в период с 20 по 26 июля гречка подорожала на 0,4%. Также незначительно поднялись в цене капуста (на 0,23%) и яблоки (на 0,1%), пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

При этом в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,8%, отмечают в ведомстве. В частности, картофель подешевел на 7,55%, лук – на 1,86%, морковь – на 8,39%, огурцы – на 5,41%, помидоры – на 4,29%.

Ранее сообщалось, что алтайские производители гречки столкнулись с проблемами сбыта, а часть из них даже остановила работу.

Также представители торговых сетей сообщали, что производители хлеба намерены поднять цены на свою продукцию на 7-12% из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.07.2021 17:07
- гость -

Эталон цены на крупы это гречка.? Давай про рис может с ним что не так.

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