В России за сутки выявили более 23,2 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 270 – до 6 218 502. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3356 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1925) и Московской области (+1325). В Алтайском крае выявили ещё 272 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 568 363 человека, в том числе 20 834 – за последние сутки.

Скончались ещё 799 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 156 977 летальных случаев.