Край тысячи озёр: в МТС назвали топ-5 популярных мест отдыха в Алтайском крае

В МТС составили рейтинг самых популярных летних туристических локаций Алтайского края. Для этого оператор проанализировал мобильный трафик за июнь и июль 2021 года в традиционных туристических точках.

Лидером в рейтинге самых популярных мест отдыха стало озеро Яровое. В среднем туристы проводили на курорте около недели, а во время отдыха вели прямые эфиры, обменивались контентом в соцсетях и мессенджерах, смотрели кино и сериалы. Такая онлайн-активность стала возможной благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны весной 2021 года.

На втором по популярности месте – круглогодичный курорт Белокуриха. Там за первое полугодие 2021 года, благодаря в том числе и новому телеком-оборудованию, был отмечен максимальный прирост интернет-трафика – в три раза по сравнению с прошлым годом.

Первую тройку замыкает озеро Ая. Один из немногочисленных водоёмов, где летом вода хорошо прогревается, стал любимым местом отдыха у многих жителей и гостей Алтайского края. Здесь отдыхающие проводили меньше времени – пять дней, также активно "качая" контент.

"Алтайский край называют краем тысячи озер: на его территории находится около 13 тысяч водоёмов. Перед началом туристического сезона мы "ускорили" интернет вблизи наиболее крупных озёр и улучшили покрытие на пути к ним: например, на участке федеральной трассы А321 в направлении к Яровому и Заявьяловским озерам, а также на автодороге Барнаул – Яровое, которая идёт через Камень-на-Оби. Это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, и мы рады способствовать комфортному и качественному отдыху гостей и жителей Алтайского края", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В рейтинг вернулась "Бирюзовая Катунь": в прошлом году она не вошла в топ-5, а в нынешнем сезоне благодаря тройному приросту трафика курорт вернулся на прежние позиции и занял четвёртое место.

Пятёрку самых популярных туристических локаций в Алтайском крае замыкает Кулундинское озеро – самое крупное в регионе.