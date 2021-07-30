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Край тысячи озёр: в МТС назвали топ-5 популярных мест отдыха в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Лидером в рейтинге самых популярных курортов стало озеро Яровое
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В МТС составили рейтинг самых популярных летних туристических локаций Алтайского края. Для этого оператор проанализировал мобильный трафик за июнь и июль 2021 года в традиционных туристических точках.

Лидером в рейтинге самых популярных мест отдыха стало озеро Яровое. В среднем туристы проводили на курорте около недели, а во время отдыха вели прямые эфиры, обменивались контентом в соцсетях и мессенджерах, смотрели кино и сериалы. Такая онлайн-активность стала возможной благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны весной 2021 года.

На втором по популярности месте – круглогодичный курорт Белокуриха. Там за первое полугодие 2021 года, благодаря в том числе и новому телеком-оборудованию, был отмечен максимальный прирост интернет-трафика – в три раза по сравнению с прошлым годом.

Первую тройку замыкает озеро Ая. Один из немногочисленных водоёмов, где летом вода хорошо прогревается, стал любимым местом отдыха у многих жителей и гостей Алтайского края. Здесь отдыхающие проводили меньше времени – пять дней, также активно "качая" контент.

 "Алтайский край называют краем тысячи озер: на его территории находится около 13 тысяч водоёмов. Перед началом туристического сезона мы "ускорили" интернет вблизи наиболее крупных озёр и улучшили покрытие на пути к ним: например, на участке федеральной трассы А321 в направлении к Яровому и Заявьяловским озерам, а также на автодороге Барнаул – Яровое, которая идёт через Камень-на-Оби. Это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, и мы рады способствовать комфортному и качественному отдыху гостей и жителей Алтайского края", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В рейтинг вернулась "Бирюзовая Катунь": в прошлом году она не вошла в топ-5, а в нынешнем сезоне благодаря тройному приросту трафика курорт вернулся на прежние позиции и занял четвёртое место.

Пятёрку самых популярных туристических локаций в Алтайском крае замыкает Кулундинское озеро – самое крупное в регионе.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.07.2021 10:39
- гость -

Статья - обычный заказной материал отдела маркетинга местного филиала МТС. Они выделили те места, где технари улучшили связь - либо вышку новую воткнули, либо железо апгрейдили. А раз бюджет на рекламу выделен, то его надо тратить.
я честно не понимаю что люди делают на Яровом, что там такое, чтобы туда ехать. Попить пиво в большом шатре Причала22? Сожрать втридорога пищу сомнительного качества? Так этого добра и в Барнауле хватает. И дешевле, и качественнее) Разве что в Яровом это можно делать в трусах, а в Барнауле хотя бы шорты надеть надо)
Ну уж точно не ради купания в соленом озере - удовольствие более чем сомнительное.

30.07.2021 10:41
- гость -

ну раз про причал22 знаешь, значит побывал там)))

30.07.2021 12:21
- гость -

30.07.2021 10:39
- гость -

я честно не понимаю что люди делают на Яровом, что там такое, чтобы туда ехать. Попить пиво в большом шатре Причала22? Сожрать втридорога пищу сомнительного качества? Так этого добра и в Барнауле хватает. И дешевле, и качественнее) Разве что в Яровом это можно делать в трусах, а в Барнауле хотя бы шорты надеть надо)
Ну уж точно не ради купания в соленом озере - удовольствие более чем сомнительное.
-------------------------
Мы отлично с ребенком отдыхали на Яровом. Но мы подальше от причалов домик снимали, на краю города, рядом с дальним пляжем, где нет колонок. Там тишина и покой. Днём в озере купались. Вечером прогулялся по Гагарина, по причалам, ребенка порадовал какой-нибудь мелочью светящейся. И возвращаешься в своё тихое место. Где в деревенском доме прекрасно спится.

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