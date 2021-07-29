Неправильная организация вакцинации привела к массовой смертности в Болгарии

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибка властей при организации вакцинации привела к десяти тысячам смертей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кацарова, в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, у которых могут возникнуть осложнения.
Он также отметил, что около 80% умерших в стране – пожилые люди. Министр уверен, что их можно было спасти.
Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы.
Комментарии
Болгарам надо ещё плотнее прижаться щекой к европе,слушаться брюссельских дяденек,они плохого не насоветуют.
PS И очень хорошо что вовремя отказались от российского газопровода:европейские ценности превыше всего.И плевать на миллиарды доходов каждый год.
Очень хайповый заголовок пошел по всем СМИ.
На радость антипривочникам, тем, кто читает одни заголовки.
Суть новости - если бы раньше начали вакцинировать и начали бы с пожилых, то могли бы спасти 10 тысяч жизней.
О, уже переделали заголовок на более правильный