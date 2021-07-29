Неправильная организация вакцинации привела к массовой смертности в Болгарии

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибка властей при организации вакцинации привела к десяти тысячам смертей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кацарова, в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, у которых могут возникнуть осложнения.

Он также отметил, что около 80% умерших в стране – пожилые люди. Министр уверен, что их можно было спасти.

Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы.