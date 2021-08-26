Анимация и киберспорт. Каким уникальным профессиям учат в университете "Синергия"

В Алтайском крае более десятка вузов. Но барнаульский филиал университета "Синергия" не такой, как все. Нет-нет, образование здесь дают на высоком уровне, все педагоги – и теоретики, и практики – с большим стажем. И диплом точно так же государственного образца. Но есть три важных отличия. Во-первых, всё обучение дистанционное. Во-вторых, приступить к занятиям можно в любое время, а не только 1 сентября. А в-третьих, здесь учат самым модным направлениям – киберспорт, гейм-дизайн и другие. Как это всё работает, в эфире DFM рассказала директор "Синергии" Ирина Сорокина.

– Ирина Александровна, чему учат в "Синергии"? Говорят, что у вас есть кое-что особенное.

– У нас более 75 направлений. Самые популярные – классические, юриспруденция, менеджмент. Кстати, в этом году мы отмечаем повышенный спрос на технические специальности: строительство, энергетика.

– И этому тоже можно обучиться на дистанте?

– Конечно, а почему нет. У нас грамотно выстроены все учебные программы. И мы даём знания качеством ничуть не хуже, даже наоборот, мы имеем возможность приглашать самых топовых специалистов.

Что же касается чего-то "особенного", то у нас есть анимация, графический дизайн, в том числе гейм-дизайн и дополненная реальность, арт-бизнес, киберспорт и игровая индустрия.

– Киберспорту нужно обучаться?

– Ещё как. Вы даже не представляете, насколько востребованы такие специалисты. Разумеется, будут не только игры. Всё-таки это высшее образование, и все классические дисциплины для направления менеджмента там есть. Да и вообще мы не учим играть, мы учим, как управлять этой сферой и зарабатывать на этом деньги.

Есть направления разработки и тестирования игр. Спрос на таких профессионалов сейчас высокий. Кстати, киберспорт признан официальным видом спорта.

Дистант – это удобно

– Пандемия коронавируса показала, что многие жизненные процессы могут быть удалёнными. В том числе и образование. Но если большинство учебных заведений в прошлом году только-только попробовали это направление, у вас обучение в дистанционном формате уже несколько лет. Но как это, учиться всё время удалённо?

– Это очень легко и удобно. Ведь вы получаете высшее образование, не тратя время на дорогу и делая это, когда удобно. Вы можете параллельно работать, путешествовать, заниматься семьёй.

В университете "Синергия" полноценный дистант: от зачисления до получения диплома. Например, документы от поступающих мы принимаем по электронке и даже WhatsApp. А диплом об окончании обучения можем отправить по почте, если вдруг выпускник находится в другом городе и не может приехать, чтобы забрать его лично.

Для обучения есть все онлайн-инструменты. Самый главный – специальная платформа. Она работает без сбоев и рассчитана на большое количество студентов. Видеоуроки записаны в профессиональных студиях: всё прекрасно видно и слышно. Работают чаты для студентов и преподавателей. У каждого студента есть персональный куратор – человек, который на связи от поступления до диплома, помогает решать все вопросы: что-то не загрузилось, что-то не успеваете. Единственное, чего он не будет делать, так это учиться за вас. Сдавать все экзамены придётся самостоятельно.

Но, конечно, абитуриент и студент может прийти в любое время к нам в филиал, познакомиться, посмотреть, как мы работаем, взять справку с места обучения, обсудить какие-то вопросы.

– А как насчёт разных часовых поясов? Ведь все ваши преподаватели – москвичи.

– Мы работаем по московскому времени. Но никаких проблем нет. Все программы, все вебинары, которые идут в реальном времени, хранятся в записи. Если вы заболели, работаете, то подключаетесь в любое удобное время. И слушаете сколько угодно раз, чего, кстати, не сделаешь на обычной лекции.

– Зато на обычной лекции ты видишь преподавателя.

– И у нас видишь. И не просто преподавателя. А первоклассного специалиста. Как раз отсутствие необходимости личного посещения позволяет нам приглашать специалистов из любого уголка страны и даже мира. Ведь главное – его профессиональный уровень, а не возможность потрогать за рукав. Дистант – очень современное и перспективное направление в обучении.

Поступай, когда угодно

– Правда ли, что приёмная кампания у вас – постоянный процесс? Что поступить можно в любое время?

– Да, и это одно из главных наших преимуществ. Зачисление и выпуск проходят у нас каждый месяц. Не обязательно ждать 1 сентября. Вы сами выбираете время, а не ждёте одного дня в году.

– Как к вам поступить?

– Всё просто: предоставляете паспорт, свидетельство об образовании (аттестат или диплом), СНИЛС, а также результаты ЕГЭ. Вот и всё.

– ЕГЭ – головная боль всех абитуриентов. А что, если нужный для поступления экзамен ты не сдал или результаты плохие?

– Можно сначала поступить в колледж при нашем университете, а потом на бакалавриат в наш вуз. Тогда поступление будет только по внутренним испытаниям нашего университета. Более того, параллельно с обучением в колледже можно поступить и в университет. Это, кстати, очень сокращает срок обучения.

Так что отсутствие ЕГЭ – не приговор.

И напомню, что если у вас уже есть за спиной колледж или университет, то единый госэкзамен уже не потребуется.

– А сколько длится обучение?

– Для поступающих после 11 классов школы – четыре года и шесть месяцев, для выпускников колледжа или вуза – три года и шесть месяцев. Обучение в колледже – два года и десять месяцев после 11 класса и три года и десять месяцев после девятого. Магистратура – два года и пять месяцев.

– Так, а ваши дипломы государственного образца?

– Конечно, у нас есть лицензия и аккредитация. И образование у нас высокого качества. По статистике, в среднем в России трудоустраиваются более 80% выпускников вузов. У нас же этот показатель более 90%. Благодаря дистанту наши студенты могут работать с первого курса. К моменту получения диплома они уже готовые специалисты не только в теории, но и на практике. К тому же очень часто к нам приходят уже те, кто определился с профессией, чётко понимают, какое высшее образование им нужно.

– А для тех, кто не понимает? Ведь таких большинство.

– Мы разработали рекомендации для профориентации, работаем со школами и колледжами. А ещё любой желающий может пройти бесплатный тест, чтобы понять, какая профессия ему ближе.

А если вы уже учитесь и поняли, что хотите поменять факультет или даже вуз, то это тоже реально. К нам можно спокойно перевестись. Предметы, которые вы уже сдали, пересдавать не придётся.

– Сколько студентов вы уже выпустили?

– Более 200 человек. Сейчас учатся 480 студентов.

Московский финансово-промышленный университет "Синергия",

филиал в г. Барнауле:

Красноармейский проспект, 77, офис 101 , 1 эт.

Телефон: +7 (3852) 56-07-05

8-800-350-1133

Сайт: barnaul.synergyregions.ru

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