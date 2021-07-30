Пандемия не помеха: Tele2 стал самым быстрорастущим оператором мира

Оператор мобильной связи Tele2 подтвердил мировое лидерство по темпам роста. Несмотря на кризис, по итогам 2020 года компания показала лучший органический прирост мобильной выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В исследовании рассматривалось более 300 операторов по всему миру.

"Модель бизнеса Tele2 направлена на то, чтобы предвосхищать ожидания клиентов в условиях однообразности на рынке. Успешная стратегия позволила нам адаптировать бизнес к вызовам 2020 года, перестроить процессы и, несмотря на пандемию, добиться впечатляющих финансовых и операционных показателей. В результате Tele2 сохранила статус самого быстрорастущего оператора на глобальном рынке. Это снова доказывает, что наши решения и подходы являются передовыми", – сказала директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова.

В 2020 пандемийном году Tele2 увеличила выручку на 13,6%, а число активных пользователей интернета – на 20%. Компания сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности с учётом роста нагрузок и миграции трафика. В экстремальных условиях оператор сохранил высокое качество сервисов.

Компания увеличила число регионов присутствия до 68, запустив услуги в Республике Алтай. В рамках платформы "Другие правила" Tele2 продолжила предлагать абонентам инновационные цифровые сервисы, и под влиянием кризиса существенно сократила время вывода на рынок продуктов. Для сохранения эффективности бизнес-процессов в пандемию Tele2 сделала фокус на развитии цифровых каналов и создании новых сценариев доставки SIM-карт.

Это уже третье исследование, по итогам которого Tele2 становится самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных GSMA и Analysys Mason.