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Пандемия не помеха: Tele2 стал самым быстрорастущим оператором мира

, ИА "Амител"
Заключение сделано на основе данных международной компании Analysys Mason
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Оператор мобильной связи Tele2 подтвердил мировое лидерство по темпам роста. Несмотря на кризис, по итогам 2020 года компания показала лучший органический прирост мобильной выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В исследовании рассматривалось более 300 операторов по всему миру.

"Модель бизнеса Tele2 направлена на то, чтобы предвосхищать ожидания клиентов в условиях однообразности на рынке. Успешная стратегия позволила нам адаптировать бизнес к вызовам 2020 года, перестроить процессы и, несмотря на пандемию, добиться впечатляющих финансовых и операционных показателей. В результате Tele2 сохранила статус самого быстрорастущего оператора на глобальном рынке. Это снова доказывает, что наши решения и подходы являются передовыми", – сказала директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова.

В 2020 пандемийном году Tele2 увеличила выручку на 13,6%, а число активных пользователей интернета – на 20%. Компания сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности с учётом роста нагрузок и миграции трафика. В экстремальных условиях оператор сохранил высокое качество сервисов.

Компания увеличила число регионов присутствия до 68, запустив услуги в Республике Алтай. В рамках платформы "Другие правила" Tele2 продолжила предлагать абонентам инновационные цифровые сервисы, и под влиянием кризиса существенно сократила время вывода на рынок продуктов. Для сохранения эффективности бизнес-процессов в пандемию Tele2 сделала фокус на развитии цифровых каналов и создании новых сценариев доставки SIM-карт. 

Это уже третье исследование, по итогам которого Tele2 становится самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных GSMA и Analysys Mason.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.07.2021 11:12
- гость -

Да что там мира, всей Вселенной.
Пиарщики такие смешные.
Вы думаете вы кого то этой информацией заставите купить вашу симку?
Покуда у вас связь кафно, до тех пор вы будете всегда четвёртыми после Большой тройки.

30.07.2021 11:26
- гость -

Поэтому спер и порезал?

30.07.2021 11:35
ППКошмариков

Давно пользуюсь теле2, всё устраивает, дешевле не найдёшь!

30.07.2021 12:01
- гость -

Куда они растут, если в Зудилово, что в 30 км от Барнаула интернета почти нет. Когда был телефон 3G говорили в этом вся проблема, а сейчас говорят, так у вас 4G что вы хотите?
В садах в Берёзовке вообще антенок нет, а это ещё ближе к городу.
Вот и весь, супер-рост...

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