Накануне, 28 июля, прошла всероссийская пресс-конференция партии "Справедливая Россия – За правду". Она была посвящена проблеме принудительной вакцинации. Эсеры настаивают, что сама прививка нужна, но загонять на неё людей из-под палки ни в коем случае нельзя. Тем более под угрозой увольнения или других санкций.

Справороссы, кстати, стали первой политической партией, кто сформулировал своё отрицательное отношение к принудительной вакцинации. Соответствующее заявление президиума Центрального совета партии было опубликовано ещё 25 июня. Лидер эсеров Сергей Миронов на съезде 26 июня публично обозначил позицию партии: "Прививаться нужно – увольнять нельзя!"

Вакцинация – дело важное и нужное. В то же время решение о том, делать прививку или нет, должно оставаться правом выбора каждого человека и тем более не ущемлять трудовых прав граждан, полагают партийцы.

Так, депутат Алтайского Заксобрания Людмила Суслова считает, что вакцинация должна идти не репрессивными методами как сейчас, а исключительно путём разъяснения и убеждения. "Нельзя отстранять людей от работы, да ещё и без сохранения зарплаты. У многих и так положение бедственное, а так мы просто лишим их последней возможности к существованию", – подчёркивает Суслова.

Есть у депутата замечания и к процедуре проведения вакцинации, на её взгляд, крайне непродуманной. "Я своим детям всегда ставила все прививки, но было обязательное условие – осмотр педиатра. Здесь же люди идут, а их никто не смотрит, по большому счету, не делают ПЦР-тест, не проверяют уровень антител. Так нельзя, это слишком формальный подход, он очень пугает и отталкивает людей", – резюмирует Людмила Суслова.

Такие действия больше вызывают у людей непонимание и агрессию, считает депутат Госдумы, лидер алтайских справороссов Александр Терентьев. – Если правильно организовать процесс, отношение сразу же поменяется в лучшую сторону.

"Ведь никто не смотрит, есть ли противопоказания, всю ответственность в этом отношении перекладывают на человека. А получить медотвод между тем весьма непросто. Кроме того, человек даже может не знать о своём заболевании перед тем, как делать прививку", – указывает алтайский думец.

Терентьев подчеркнул, что в реготделение поступает много обращений и жалоб, связанных с принудительной вакцинацией: "Надеюсь, здравый смысл восторжествует и это принудиловка прекратится".

Людмила Плешкова, председатель местного отделения партии в Мамонтовском районе, которая сама по профессии медик, также говорит о своём неоднозначном отношении к "добровольно-принудительной" вакцинации. "Я сама работаю в ковидном госпитале, привилась ещё давно, однако отношение у меня двоякое к обязательности постановки таких прививок. Безусловно, медикам и тем, кто много работает с людьми, нужно вакцинироваться обязательно. Но вот зачем принуждать другие профессии? Коллективный иммунитет и так выработается. Нужно всё делать осознанно, а не "брить" всех поголовно", – подчёркивает Плешкова.