Российские фехтовальщицы взяли золото на Олимпиаде в Токио в командных соревнованиях

Женская команда по фехтованию на рапире выиграла золотые медали на Олимпиаде в Токио. Российские фехтовальщицы одержали уверенную победу над француженками.

В сборной выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова. Последний, 45-й укол нанесла Дериглазова.

Напомним, что российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье на Олимпийских играх в Токио. Победу стране принесли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место заняла сборная США, третье – команда из Великобритании.

Напомним, что в последний раз победа в гимнастике на Олимпиаде досталась российской команде в 1992 году. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.