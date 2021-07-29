В Турции начали эвакуировать туристов из отелей по причине лесных пожаров

Власти Турции начали эвакуацию отдыхающих из отелей в Мармарисе из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах телеканала NTV видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. В репортаже отмечается, что людей вывозят в профилактических целях: направление ветра даёт надежду, что огонь не доберётся до зданий.

Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее сообщил, что в тушении участвуют самолёт, пять вертолётов и 30 пожарных машин.

Напомнил, что Ростуризм рекомендовал россиянам оставаться в отелях на время пожаров в Анталье.