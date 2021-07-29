В Алтайском крае одобрили более 209 тысяч заявлений родителей на "школьные" деньги

В Алтайском крае Пенсионный фонд одобрил более 209 тысяч заявлений, которые поданы родителями для получения выплат почти на 229 тысяч детей школьного возраста.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, отказные решения выносятся крайне редко и только по причине ошибок заявителей: неверные реквизиты свидетельства о рождении, ошибки в именах и отчествах детей, в написании фамилий, в датах рождения детей и другие.

Напомним, что приём заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году стартовал 15 июля. Несмотря на то, что первые перечисления начнутся уже 2 августа, как недавно поручил президент Владимир Путин, 99% заявлений уже обработаны.