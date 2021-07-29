Минсельхоз раскритиковал чиновников за плохие прогнозы по урожаю зерна

Минсельхоз отреагировал на прогноз Росгидромета по урожаю зерна, в котором говорилось о его снижении на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Чиновники обвинили коллег в информационном вбросе, который может быть использован для манипуляций.

Как сообщает РБК со ссылкой на обращение министерства, в нём сказано, что синоптики не учитывают все факторы, влияющие на показатели производства зерновых, а уборочная кампания идёт в штатном режиме. Введённый на территории девяти регионов режим ЧС не отменяет благоприятный прогноз по урожаю, подчеркнули в Минсельхозе.

До этого научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что новый прогноз по зерну уменьшен на 2,5% по сравнению с прошлым годом. По мнению ведомства, в России соберут 121 млн тонн зерна, причём этот урожай также считается достаточным.