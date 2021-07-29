Сын Инокентия Смоктуновского попал в психбольницу

Сын советского актёра Иннокентия Смоктуновского, Филипп, попал в психбольницу. Об этом сообщает "360".

28 июля 63-летнего родственника артиста доставили в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Алексеева. В последнее время он говорил родным, что у него спутанное сознание и плохой аппетит. Мужчина так же не хотел мыться. Врачи приняли решение о госпитализации. Причиной его состояния могли послужить проблемы с наркотиками и алкоголем.

Филипп был первым ребёнком Иннокентия Смоктуновского. После учёбы в Театральном училище имени Щукина снялся в фильмах "Маленькие трагедии" и "Мёртвые души", однако в итоге забросил образование и карьеру в кино. В последнее время занимался переводом книг.