Роспотребнадзор изменил правила сдачи ПЦР-теста для возвращающихся из-за границы россиян

Роспотребнадзор изменил правила въезда граждан России на родину из-за границы. Теперь вернувшиеся домой туристы должны загрузить результаты ПЦР-тестов на портал "Госуслуги" в течение четырёх дней.

Согласно приказу главы ведомства Анны Поповой, который разместили на официальном портале правовой информации, с 30 июля россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырёх календарных дней, а не трёх, как сейчас.

Напомним, что ранее старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз рассказал о возможном закрытии границ для российских туристов. По его словам, власти, насколько это возможно, поддерживают нормальный ритм жизни. В правительстве предполагают сценарий, при котором границы останутся открытыми.