Эксперт рассказала о скрытых опасностях кредитов

Независимый финаналитик Наталья Смирнова назвала скрытые опасности кредитов. Подводные камни она раскрыла в беседе с радио Sputnik.

В первую очередь стоит обратить внимание, что кредитную историю можно испортить даже выплачивая долг точно в срок.

"Многие, например, платят с банковского счёта в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счёт банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка", – пояснила специалист.

Смирнова отметила, что многие неверно понимают правила использования кредитных карт. Эксперт подчеркнула, что у подобных финансовых продуктов кешбэк не всегда даётся "просто" – для его получения часто требуется выполнять специальные условия, а компенсации порой приходят в течение нескольких месяцев.

Также в случае просрочки очередного взноса многие люди пытаются "затаиться" в надежде, что в банке этого не заметят. Некоторые уверены, что при отсутствии денежных средств для погашения долга они смогут легко взять кредит в другом банке.