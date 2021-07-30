Эксперт рассказала о скрытых опасностях кредитов

Независимый финаналитик Наталья Смирнова назвала скрытые опасности кредитов. Подводные камни она раскрыла в беседе с радио Sputnik.
В первую очередь стоит обратить внимание, что кредитную историю можно испортить даже выплачивая долг точно в срок.
"Многие, например, платят с банковского счёта в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счёт банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка", – пояснила специалист.
Смирнова отметила, что многие неверно понимают правила использования кредитных карт. Эксперт подчеркнула, что у подобных финансовых продуктов кешбэк не всегда даётся "просто" – для его получения часто требуется выполнять специальные условия, а компенсации порой приходят в течение нескольких месяцев.
Также в случае просрочки очередного взноса многие люди пытаются "затаиться" в надежде, что в банке этого не заметят. Некоторые уверены, что при отсутствии денежных средств для погашения долга они смогут легко взять кредит в другом банке.
Комментарии
люди пытаются "затаиться"
Из-за пандемии может забудут?
так себе аналитичка. такая же специалистка как аборигейка.
люди пытаются "затаиться"
Лишь бы не в ковидных госпиталях