Проблемную дорогу в Новоалтайске починят раньше, чем планировали

Новоалтайску выделят дополнительные средства для ремонта ул. Высоковольтной. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ремонт ул. Высоковольтной протяжённостью 0,7 км на участке от ул. Деповской до ул. Анатолия должен был начаться в 2022 году. Однако из-за крайне плохого состояния дороги мэр Сергей Еремеев попросил губернатора выделить деньги на ремонт в 2021-м.

Вопрос решён положительно, и уже в августе подрядчик приступит к работам – после того как дорожники закончат ремонт в Новогорском. Сейчас его завершённость составляет более 60%.