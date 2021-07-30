Проблемную дорогу в Новоалтайске починят раньше, чем планировали

Новоалтайску выделят дополнительные средства для ремонта ул. Высоковольтной. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Ремонт ул. Высоковольтной протяжённостью 0,7 км на участке от ул. Деповской до ул. Анатолия должен был начаться в 2022 году. Однако из-за крайне плохого состояния дороги мэр Сергей Еремеев попросил губернатора выделить деньги на ремонт в 2021-м.
Вопрос решён положительно, и уже в августе подрядчик приступит к работам – после того как дорожники закончат ремонт в Новогорском. Сейчас его завершённость составляет более 60%.
Комментарии
Чо насчет Майской?
плохое состояние Высоковольтной??? Да вы посмотрите на Профсоюзный и Сибирскую, где автобусы, кстати, ходят - там ямы по 20 см глубиной! Люди мусором бытовым ровняют, от асфальта (который не ремонтировали со времён СССР) скоро ничего не останется!
Надоело эту чушь слушать. При СССР не было ям ввиду прочного асфальтобетонного покрытия и малой нагрузки.
При СССР не было ям ввиду прочного асфальтобетонного покрытия и малой нагрузки.
ну просто бггггг