Евгений Рылов с олимпийским рекордом взял золото для России в плавании

Россиянин Евгений Рылов добыл вторую личную золотую медаль и девятую для страны на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен не просто взял золото в плавании на 200 метров на спине, но ещё и побил олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 1 минуту и 53,27 секунды.

Вторым стал американец Райан Мёрфи (1.54.15), третьим – британец Люк Гринбанк (1.54.72).

В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с девятью золотыми, 12 серебряными и девятью бронзовыми медалями. Лидируют Китай, Япония и США.

Напомним, что Евгений Рылов также победил с европейским рекордом на дистанции 100 метров на спине.