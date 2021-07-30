Евгений Рылов с олимпийским рекордом взял золото для России в плавании

Россиянин Евгений Рылов добыл вторую личную золотую медаль и девятую для страны на Олимпийских играх в Токио.
Спортсмен не просто взял золото в плавании на 200 метров на спине, но ещё и побил олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 1 минуту и 53,27 секунды.
Вторым стал американец Райан Мёрфи (1.54.15), третьим – британец Люк Гринбанк (1.54.72).
В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с девятью золотыми, 12 серебряными и девятью бронзовыми медалями. Лидируют Китай, Япония и США.
Напомним, что Евгений Рылов также победил с европейским рекордом на дистанции 100 метров на спине.
Комментарии
А на сибнете заголовок рапиристки принесли россии восьмое золото.
Спортсменок США корёжит
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американская спортсменка Меган Калмо резко высказалась о российских соперницах в Твиттере. Ранее Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх.
"Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — противное чувство. Все это по-​настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А", — написала она в соцсети.
Позже в беседе с порталом row2k спортсменка подтвердила, что ей "сложно" смотреть на присутствие россиян на состязаниях.
Пиндосской спортсменке не сложно а страшно.
10:08
Сама то пиндосска ничего не выиграла. Как была никем, так и запомнится только своим гавканьем на других спортсменов.
Эта та что предлагает за деньги предоставить информацию антидопинговому агенству?
У американских СМИ свой олимпийский медальный зачет. И в нем США первые, так как страны почему-то ранжированы по общему количеству медалей.
В комментариях к таким постам юзеры посмеиваются над манией величия Америки и скидывают правильную таблицу, где США идут на третьем месте, уступая Японии и Китаю по количеству золотых медалей.
Демократы, что с них взять))
А что сталось с величайшим американским пловцом фелпсом,этим стахановцем, который в течении 15-ти лет добывал уголь стране огромнейшими темпами.Какой человечище.
30.07.2021 11:14
- гость -
оу, тот самый аутист, у которого способность мыслить заменилась физподготовкой?
там от допингов печень сдохла.
Фелпс начал заниматься плаванием в возрасте семи лет, отчасти под влиянием своей сестры. Когда Фелпс был в шестом классе, ему был поставлен диагноз дефицита внимания и гиперактивности.
Половина американских спортсменов с таким диагнозом. А лечится такое исключительно допингом.
Как никрути но стоять на пьедестале с медалью под музыку Чайковского вместо гимна это унижение для России. Так что если на чашах весов золото для себя любимых (тренера, федерации) и золото для России, то возможно перевесит первая чаша.
В СССР конечно бы никто не поехал на олимпиаду без флага и гимна. Но история сама выдаст оценку таким мероприятиям, уже сегодня рейтинг интереса к олимпиаде и спортсменам ниже плинтуса. Не смотря на все старания СМИ.
Пусть мир приучается к русской классической музыке.А не то-we will we will ROC you.
Что означает:Мы вас раскачаем.
И пошла соляга.